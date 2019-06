西京味噌新工場の完成イメージ

京都市の西京味噌 需要の高まりに対応

みそ製造業の㈱西京味噌(本社・京都市、本田茂俊社長)は来年夏に、綾部市とよさか町の綾部工業団地で新工場を稼働させる。同工業団地で操業する系列会社の工場を新築移転し、需要の高まりに対応する計画。

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line