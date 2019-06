週末には多くの集客がある「LOCASSE TAMBA」(丹波市春日町柚津)

丹波のロカッセタンバ 阪神地域から集客

丹波市春日町柚津の合同会社丹波地域活性協議会(清水浩美社長)が本社所在地に開業した地域おこしを目的としたカフェ「LOCASSE TAMBA(ロカッセタンバ)」が人気を集めている。のどかな田舎の風景とコンテナを使ったおしゃれな雰囲気の店で、阪神地域から多くの人が訪れているという。

