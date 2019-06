報告会では各市町の産業の特徴が解説された(福知山市堀)

京都北都信金と公立大の研究会 「産業連関表」の報告会開く

府北部5市2町の産業構造の指標となる「産業連関表」の作成に取り組んだ府北部産業連関分析研究会(会長=足立渉・京都北都信用金庫地域創生事業部長)は7日、福知山市堀の福知山公立大学で研究内容の報告会を開き、各市町の産業特性について解説した。

