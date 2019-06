八島商店街内で建設工事が進む「スーパーホテル東舞鶴」(舞鶴市浜)

客室100室、東舞鶴に

舞鶴市浜の八島商店街内で、㈱スーパーホテル(大阪市)が運営する客室100室のビジネスホテル「スーパーホテル東舞鶴」(仮称)の建設が進んでいる。=詳細は6月11日付紙面で

