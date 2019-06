レタスの出荷を始めた「ベジグー小浜植物工場」(小浜市飯盛)=グローアンドグロー提供

京丹後のグローアンドグローが新規事業

ガソリンスタンドなどを経営する京丹後市峰山町菅のグローアンドグロー㈱(森達也社長)は、新規事業のレタス生産を本格化している。小浜市飯盛の植物工場で5月20日から出荷を開始した。=詳細は6月11付紙面で

