福知山市篠尾新町1丁目にオープンした「ワールド+ジム福知山店」

府北部初の「ワールド+ジム」がオープン

福知山市篠尾新町1丁目に1日、府北部では初めてとなる24時間営業のスポーツジム「ワールド+ジム福知山店」がオープンした。=詳細は6月11付紙面で

