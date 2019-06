「ソマビト」の活動を展開する伊東さん(左)と岩城さん=福知山市厚東町

福知山のガレージブランド「ソマビト」、全国から注目

福知山市内の会社役員2人が奥京都の魅力を世界に発信しようと展開するガレージブランド「SomAbito(ソマビト)」が全国に活動の幅を広げている。アウトドア用品の開発・販売のほか、ワークショップ開催や店舗デザインなども手掛け、活動開始から5年目にして「日本を代表するガレージブランドの一つ」として注目される存在になっている。

