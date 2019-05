オリジナルのフレーバー茶をPRする池内さん(豊岡市城崎町湯島)

城崎に日本茶専門店「ちゃの湯」開業 5種類のフレーバー茶開発

豊岡市城崎町湯島の城崎温泉に6日、日本茶の専門店「城崎茶宴 ちゃの湯」がオープンした。朝来市産の茶葉を使用した煎茶やフレーバー茶を販売。城崎を訪れる観光客らにお茶を通じて但馬地域の魅力を発信する。

