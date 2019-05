ビニールハウスを改造した「多肉専科イロニカル」の店内(舞鶴市木ノ下)

【連載・in Biz 起業しました】 多肉専科イロニカル(舞鶴)

のどかな田園風景が広がる舞鶴市木ノ下で営業する「多肉専科イロニカル」は、府北部では珍しい多肉植物専門店だ。プニプニとした質感が特徴の多肉植物は、形や色も多彩。女性から「可愛い」と人気で、店には女性客が市内外から訪れている。

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line