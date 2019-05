京都市で丹後産の野菜を販売するえいじさん(左)とみくさん=吉本興業グループ提供

よしもと芸人がソーシャルビジネス ライブで丹後の野菜販売

京丹後市在住のよしもと芸人「きゃろっときゃべつ」は、同市で農業をテーマにしたソーシャルビジネスに取り組む。お笑いライブを交えた都市部での農産物販売や、スタートアップ企業と連携したネットでの農業体験を計画しており、今秋には事業を本格化する方針。

