新町商店街にオープンした「アーキテンポ」(福知山市下新町)

福知山の新町商店街にレンタルスペース

福知山市下新町の新町商店街に4月28日、厨房付きのレンタルスペース「アーキテンポ」がオープンした。同商店街で定期マーケットを開く福知山ワンダーマーケット実行委員会が空き店舗を改修して出店。「自分の店を持ちたい」と考える起業希望者らが試験的に営業できる場所として開放し、起業を促進する。

