新銘柄の「倭丹波」を手にする八島さん(右)とケリーさん(左)=丹波市市島町中竹田

丹波市の西山酒造場 改元に合わせ「倭丹波」発売

丹波市市島町中竹田の酒造業、㈱西山酒造場(西山周三社長)は令和初日の1日、同社の新銘柄「倭丹波(やまとたんば)」を発売した。同社の日本酒はこれまで全て「小鼓」銘柄で展開していたが、改元に合わせて若い女性や輸出を意識した新たな銘柄を展開することにした。同社が新銘柄を立ち上げるのは105年ぶり。

