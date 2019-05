岸壁には80台以上の観光バスが待機していたほか、知人を出迎える家族連れの姿もあった(舞鶴市下安久)

舞鶴港に「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」初寄港

アジア最大級の超大型クルーズ客船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」(16万8666㌧)が4月29日、舞鶴港に初寄港した。約4800人の外国人観光客が来訪し、バスなどに乗り換えて京都市や大阪、府北部観光を満喫した。同船は6月27日、7月22日、8月13日にも舞鶴に入港する予定。9月11日には同規模の「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」も初寄港する見通しだ。

