高浜町が建設する6次産業施設「UMIKARA」のイメージ図

高浜町 港に商業施設整備へ

高浜町は、地元鮮魚の市場や大衆食堂、海と山の幸を使ったグリルレストランなどが入る商業施設を建設する。〝魚食の複合型マーケット〟をコンセプトにした6次産業施設「UMIKARA(うみから)」。港に隣接する同町塩土で整備を進めており、漁業者の収益向上や地域振興、観光活性化の中核施設にしたい考えだ。今夏の着工、来年10月のオープンを目指す。

