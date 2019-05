生き物の繁殖の取り組みを紹介する企業メッセージゾーン(豊岡市瀬戸)

城崎マリンワールドにオープン 日和山海岸を一望

豊岡市瀬戸の水族館「城崎マリンワールド」に4月25日、新施設「日和山海岸ミュージアム」がオープンした。同施設が手掛けてきた生き物の繁殖の様子などを紹介し、命の大切さを伝える。

