のぼり旗を立てて新市名の周知をする篠山市役所=4月24日撮影

篠山が市名変更 観光協会や商工会が要望

篠山市は1日、市名を「丹波篠山市」と改めた。市民の間でも意見が分かれ、住民投票や市長の辞職にまで発展した市名変更問題に終止符が打たれ、新たな市名のもと、観光や産業振興に力を入れていく。平成に誕生した市町村で市名を変更するのは同市が初だという。

