「農の学校」の拠点となる校舎(丹波市市島町上田)

丹波市が「農の学校」を開校

丹波市が開設準備を進めていた農業研修施設「農(みのり)の学校」が8日、同市市島町上田に開校した。同市が施設を設け、指定管理者の㈱マイファーム(本社・京都市下京区、西辻一真社長)が運営を行う公設民営の全日制の学校。同日には1期生15人が入学し、1年かけて実践的な農業を学ぶ。研修終了後は地元での就農を促す。

