外国人観光客にも人気のゲストハウス「宰嘉庵」(舞鶴市平野屋)

舞鶴のまちづくり団体 ゲストハウス事業など拡大

舞鶴市内の建築士や大工らでつくる任意団体「KOKIN(コキン)」(大滝雄介代表、8人)は、5月に一般社団法人化する。法人化で社会的信用を高め、社員を雇用してまちづくりの活動をさらに発展させる狙い。運営するゲストハウスが好調で宿泊事業を拡充するほか、移住・定住促進に向けた新規事業も手掛けていく考えだ。

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line