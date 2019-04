5月20日で閉館する「京 綾部ホテル」(綾部市並松町から撮影)

日丸興産が事業継続を断念 温泉新設も集客に苦戦

綾部市味方町の「京 綾部ホテル」を運営する日丸興産㈱(滋賀県湖南市)は16日、同ホテルと敷地内の温泉施設「大家族の湯」を5月20日で閉館すると発表した。大規模な修繕工事が必要となる設備の不具合が生じ、採算状況などから判断した。経営不振に伴い運営事業者が代わってきたホテルで、3社目となる同社は大家族の湯を新設して集客を図ったが、事業の継続は難しかった。

