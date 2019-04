城崎に新たな商業施設 「さんぽう西村屋 本店」がオープン



「さんぽう西村屋 本店」の外観(豊岡市城崎町湯島)

豊岡市城崎町湯島の城崎温泉で旅館・ホテルを経営する㈱西村屋(西村総一郎社長)が温泉街に建設していた新店舗「さんぽう西村屋 本店」が3日、オープンした。自社ブランドの土産品販売店や但馬の食材を使うレストラン、休憩などに使えるサロンを備えた複合商業施設で、城崎を訪れる観光客の多様なニーズに対応する。

