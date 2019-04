養父にバイオガス発電所完成 循環型社会のモデルに



完成したトーヨーバイオメタンガス発電所(養父市大藪)

建設業やエネルギー事業を手掛けるトーヨーグループの㈱トーヨー養父バイオエネルギー(本社・養父市八鹿町八鹿、岡田吉充社長)など3社が養父市大藪で建設していたバイオメタンガスを燃料にした発電所が完成し3月28日、完成式が行われた。試験運転のあと、近く売電を開始する。事業費は約30億円。

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line