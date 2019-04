2019.4.1ピックアップ2

中国で白米を販売 綾部の農樹

日本の中小農業法人で初

自社ブランド米の海外輸出に積極的に取り組む農業生産法人の㈱農樹(本社・綾部市物部町、中津隈一樹社長)は3月中旬から、中国・上海で精米(白米)の販売を始めた。全農など大手しか日本米の輸出が認められてこなかった中国で、日本の中小の農業法人がブランド米を販売するのは初めてという。



上海で自社ブランド米をPRする中津隈社長=農樹提供

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line