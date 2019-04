〝至福〟のケーキを

舞鶴にテイクアウト専門店「ブリス」がオープン

舞鶴市浜に3月19日、ケーキ店「Sweets factory Bliss(スイーツ・ファクトリー・ブリス)」が開業した。高浜町のケーキ店や地元舞鶴市のカフェなどでパティシエとして腕を振るってきた田中絢さん(40)が念願だった自分の店を開けた。



店内に立つパティシエの田中さん(舞鶴市浜)

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line