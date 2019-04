新たな働き方提案 丹波の足立商事

完全フレックスで人材確保

4月1日から働き方改革関連法が施行され、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の確実な取得などが法制化された。これに伴い多くの企業が様々な手法で働き方改革を実施しているが、丹波市氷上町稲継の㈱足立商事(足立健実社長、正社員8人)は、パート従業員の完全フレックスタイム制を導入し、人材確保と働き方改革の両面で効果を上げている。



完全フレックスタイム制を導入し人材確保につなげている足立商事の作業場(丹波市春日町野村)

