【新連載】in Biz 起業しました

起業までの準備や起業後の課題など、起業まもない事業者の声を伝える新企画「インビズ」。第1回は福知山市駅前町の福知山駅正面通り商店街にオープンしたケーキ店「Captain T’s(キャプテンティーズ)」を紹介する。=詳細は紙面で

店内のショーケースにはドールケーキの見本や、カラフルなケーキが並ぶ

