植物工場の野菜で化粧水 福知山の科研テクノスが商品化

産業用機械の制御装置の設計などを手掛ける科研テクノス㈱(本社・福知山市拝師、浅倉寿社長)は、自社開発した植物工場で栽培した野菜「アイスプラント」を原料に活用し、化粧水を商品化した。保湿やエイジングケアに効果がある商品として、美容に関心が高い女性への販売を目指す。

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line