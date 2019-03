56億円投じ新棟 ケンコーマヨネーズ舞鶴工場

業務用食品製造販売業のケンコーマヨネーズ㈱(本社・東京都杉並区、炭井孝志社長)が舞鶴市倉谷の西日本工場(波多野雅則工場長)で建設を進めていた第2工場=写真、同社提供=が完成した。主力のポテトサラダ生産をメーンとした新棟を増築したもので、コンビニや飲食店向けなどで高まる需要に対応していく。投資額は約56億円。4月から稼働する。

